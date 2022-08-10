София, 10 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В ближайшее время сотням тысяч малоимущим жителям Болгарии будет предоставлено по несколько кубометров дров для отопления домов и квартир. Об этом 10 августа со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства при техническом правительстве Болгарии Явора Гешева сообщает БНР.

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По словам Гешева, это является одним из приоритетов нового ведомства.

«Мы не намерены заставлять наших сограждан мерзнуть нынешней зимой», — резюмировал, в частности, он. При этом Гешев подчеркнул, что на данный момент болгарское правительство «еще не создало соответствующего механизма».

Предполагается, что в первую очередь бесплатные дрова получат пенсионеры и многодетные семьи. Власти также планируют ввести субсидии на приобретение твердотопливных материалов для ряда других категорий населения Болгарии.