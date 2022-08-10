Улан-Удэ, 10 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. 16 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 138 616. Жертвами коронавируса стали 3038 пациентов. За сутки зарегистрировано один новый летальный случай.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 882 человека, в том числе 101 за последние сутки.