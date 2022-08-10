Москва, 10 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Композитор Сергей Кузнецов, написавший песню «Белые розы» для группы «Ласковый май», рассказал, о чём на самом деле композиция. Об этом 10 августа сообщило издание «Комсомольская правда».

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

«Эта песня не о цветах. Белые розы здесь ни при чем. Это о брошенных людях, о брошенных душах», — заявил Кузнецов. Он также отметил, что клип на песню снимали в Москве в кафе «Метелица» на Арбате, однако ему ролик не понравился из-за невысокого качества съёмки и монтажа.

Ранее Сергей Кузнецов раскрыл историю появления названия группы «Ласковый май». По словам музыканта, название коллектива появилось за несколько минут до их первого концерта.