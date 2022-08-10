Пекин, 10 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Китай отправил в космос 16 новых спутников с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

PIRO4D Спутник

Спутники, в том числе спутник «Цзилинь-1 Гаофэнь 03D09» и спутники «Юньяо-1 04-08», были запущены ракетой-носителем «Чанчжэн-6» в 12:50 по пекинскому времени и успешно вышли на запланированную орбиту.

Новая партия спутников в основном используется в таких областях, как коммерческое дистанционное зондирование и получение изображений атмосферы. Этот запуск ознаменовал 432-ю миссию для ракет-носителей серии «Чанчжэн».