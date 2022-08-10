Таллин, 10 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. У премьер-министра Эстонии Каи Каллас выявили коронавирус. Об этом она 10 августа сообщила в соцсети Twitter.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Сегодня утром я получила положительный результат теста на COVID-19», — написала глава правительства, обнародовав фотоснимок справки с результатом исследования.

Каллас заявила, что собирается продолжить работать из дома. Она также призвала всех прививаться и заботиться о безопасности.

Напомним, Каллас уже переносила COVID-19 в марте 2021 года. В июле того же года она сообщила, что привилась от SARS-CoV-2.