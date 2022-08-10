Москва, 10 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Эстонии не только ликвидируют советские памятники, но и оправдывают деятельность нацистов. Об этом 10 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Не удивляет, что наряду с ликвидацией советских памятников и клеветой на советское прошлое, которое здесь иначе как оккупацией не представляют, мы наблюдаем тенденции довольно-таки тревожные к оправданию неонацизма в Эстонии», — заявил Липаев.

«Продолжаются сборища, — иначе называть нельзя, — бывших легионеров СС, где бойцы вспоминают минувшие дни. Несколько дней тому назад была достаточно странная инсценировка историческая, прославляющая подвиги Эльмара Ильпа, бандита и уголовника, «лесного брата», который уничтожил более 500 мирных граждан, грабил мирное население под видом борьбы с оккупантами», — подчеркнул он.