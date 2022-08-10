Грозный, 10 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чечне готовы к отправке в Донбасс девять тысяч бойцов спецподразделений, ещё десять тысяч находятся в резерве. По приказу они будут переправлены в районы, где проводится специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке девять тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще десять тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине», — написал чеченский лидер.

Он отметил, что бойцы настроены решительно и готовы применять в борьбе с украинскими нацистами в том числе и партизанские методы.

«Они настроены решительно, а это значит, что любые сопротивляющиеся бандеровские группировки будут гореть в синем пламени. Мы знаем нацистов как облупленных птенцов. Читаем наперед все их ходы. Поэтому будем бить их со всех сторон, нападать на них и отправлять в преисподнюю», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях из Чечни в Донбасс вылетел очередной борт с добровольцами из различных регионов России.