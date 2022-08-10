Москва, 10 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Большинство жителей России (82%) убеждены, что власти должны поддерживать инициативы молодёжи (82%). Обратное мнение лишь у 6%, приводит результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодежь

Чаще о том, что нужно поддерживать как можно больше начинаний молодежи, говорят люди 25-34 лет и 45-59 лет (47-45%), граждане с хорошим материальным положением (45%) и жители Северо-Кавказского федерального округа (52%).

За последние годы общественную активность молодежи (программы, проекты, форумы, фестивали) замечают 47% опрошенных. Не наблюдают особую активность молодых людей 45%. Воспринимают активность молодёжи как полезную для общества и России 43%. Лишь 4% опасаются, что она может нанести вред.

Опрос по телефону проведен 31 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, более половины жителей России (54%) хотят, чтобы дети выросли похожими на них (54%).

Читайте подробнее: ВЦИОМ выяснил отношение жителей России к современной молодёжи