Москва, 10 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Предоставить 50-процентную льготу по уплате таможенных пошлин за новые и бывшие в употреблении (б/у) автомобили предлагают депутаты Госдумы от фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Такой льготой должны пользоваться многодетные семьи и ветераны боевых действий. Действовать она должна до 31 декабря 2023 года, а к указанной дате вопрос насыщения внутреннего рынка автомобилями отечественного производства должен быть решён», — пояснил Миронов.

Сейчас пошлины на автомобили «возраста» менее трёх лет могут составлять 54% рыночной стоимости. Ставка за 1 куб. см рабочего объема двигателя достигает 20 евро.

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