В Госдуме предложили льготы по таможенным пошлинам на авто
Москва, 10 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Предоставить 50-процентную льготу по уплате таможенных пошлин за новые и бывшие в употреблении (б/у) автомобили предлагают депутаты Госдумы от фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Такой льготой должны пользоваться многодетные семьи и ветераны боевых действий. Действовать она должна до 31 декабря 2023 года, а к указанной дате вопрос насыщения внутреннего рынка автомобилями отечественного производства должен быть решён», — пояснил Миронов.
Сейчас пошлины на автомобили «возраста» менее трёх лет могут составлять 54% рыночной стоимости. Ставка за 1 куб. см рабочего объема двигателя достигает 20 евро.
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