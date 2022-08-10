Пермь, 10 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Пермском крае увеличилось число самозанятых. Этот статус имеют свыше 89 тыс. человек, сообщили 10 августа в пресс-службе УФНС по региону.

Самозанятый

Только за июль 2022 года на учёт поставлено 4633 физических лиц в качестве самозанятых. Особо популярны такие виды работы, как перевозка пассажиров, перевозка грузов, репетиторство, услуги ногтевого сервиса, парикмахерские услуги, услуги программирования, рекламные услуги.

Напомним, особый налоговый режим для самозанятых действует с 1 января 2020 года. Объём уплаченного налога на профессиональный доход в за два с половиной года составил 446 млн рублей.