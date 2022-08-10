Берлин, 10 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Власти Германии на фоне роста цен на газ и энергоносители намерены поддержать жителей страны. Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер.

Petra B. Fritz Германия

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Он напомнил, что с ростом цен на энергоносители и продовольствие столкнулись многие граждане ФРГ, при этом экономические перспективы госудасртва стали хрупкими.

«Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения, — цитирует РИА Новости слова министра. — Правительство ФРГ в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу».

Так, с 1 января 2023 года, указал Линднер, начнётся масштабная реформа, направленная на софинансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. Также в начала следующего года планируется ввести новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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По словам главы минфина Германии, разработка этих мер уже началась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корреспондент телекомпании ARD Михаэль Штемпфле заявил, что растущие цены на газ и продовольствие могут привести осенью к социальным волнениям в Германии. По его словам, среди протестующих могут оказаться экстремисты, которые затем станут подстрекать протестующих к действиям против государства, и власти понимают это.

Глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что многие жители Германии из-за роста цен на газ окажутся не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Он уточнил, что речь идёт о миллионах. Он предложил увеличить доходы людей, которые могут претендовать на жилищные пособия.