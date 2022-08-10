Штат Мэриленд, США, 10 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Хакерская группировка Killnet устроила кибератаку на сайт американской компании Lockheed Martin, занимающейся производством вооружений. Об этом сообщил основатель группировки KillMilk в телеграм-канале.

Хакер

По его словам, перестала работать система авторизации для сотрудников компании, а также некоторые сервисы NASA. При попытке открыть сайт производителя вооружения некоторое время высвечивалась ошибка 504.

Группировка Killnet известна пророссийскими взглядами участников. С начала августа она ведёт атаки на американскую корпорацию Lockheed Martin.