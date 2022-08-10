Донецк, 10 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. По данным Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), на вооружении у украинских нацистов имеется порядка 90 ракет, которые начинены запрещёнными противопехотными минами «Лепесток». Об этом 10 августа заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет (для реактивных систем залпового огня — ред.) «Ураган», в которых сразу находятся эти мины «Лепестки», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска освободили территорию завода «Кнауф» в городе Соледар ДНР.