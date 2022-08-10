Саратов, 10 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На территории Саратовской и Пензенской областей, а также Мордовии бандитской группировкой было совершено 40 тяжких и особо тяжких преступлений. Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Установлено, что 48-летний житель Саратова, являясь сотрудником частного охранного предприятия, имел информацию об устройстве систем безопасности на объектах торговой и банковской сферы. Он организовал устойчивую вооруженную группу с целью хищений денег, в которую привлек двух сообщников. Главарь руководил и координировал действия участников. Один из подозреваемых наблюдал и оказывал силовую поддержку, другой — взламывал и отключал электронные охранные системы. Проникая в помещения, злоумышленники при помощи электроинструментов вскрывали и похищали из банкоматов и сейфов содержимое. Общий ущерб превысил 75 млн рублей.

Также установлена причастность двух участников банды к вооруженному нападению на сотрудников страховой компании, совершенном в начале 2018 года. Тогда злоумышленники, применив травматическое оружие, похитили около 3 млн рублей.

Участников бандгруппы задержали в октябре 2020 года после совершения очередной кражи.

Уголовное дело рассматривается в Саратовской областном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Саратовской области рассмотрит уголовное дело по обвинению 39 участников организованной группы в совершении более 200 эпизодов мошенничеств, совершенных в интернете.

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