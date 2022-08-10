Москва, 10 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Киевский режим приказывает своим войскам обстреливать мирные города Донбасса, чтобы хоть немного замедлить российское наступление. Об этом 10 августа заявил заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Представитель ДНР отметил, что киевские войска ведут обстрел населенного пункта Горловка, чего они, как правило, не делали. Связано это с активными наступательными действиями российский войск и Народной милиции на этом участке фронта.

«Делается это для того, чтобы отвлечь нашу артиллерию и заземлить продвижение российских войск и народной милиции ДНР», — сказал Басурин.