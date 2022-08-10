Москва, 10 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард» уничтожена российскими военными в Николаевской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 августа журналистам.

U. S. Department of Defense Gepard B2L

Боевую машину ЗРПК «Гепард» поставила Киеву Германия, уточнил он. Машина уничтожена в районе населённого пункта Новопавловка.

Украинские СМИ 8 августа сообщили о передаче Киеву трёх германских комплексов «Гепард» (Gepard).

Читайте также: Эксперт: поставленные немцами Украине ЗРК «Гепард» ничего не изменят