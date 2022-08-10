Москва, 10 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Военно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Красногоровке Донецкой Народной Республики (ДНР) склад боеприпасов вооружённых украинских формирований, в результате чего были ликвидировано до 30 киевских боевиков. Об этом 10 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники», — сказал он.

Кроме этого, Конашенков указал, что также при ударах российских ВКС в районе населённого пункта Пески в ДНР было уничтожено до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ, в результате чего она утратила боеспособность.

«Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», — пояснил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ударами ВКС России в Харьковской области было ликвидировано до 100 боевиков вооружённых украинских формирований и свыше 20 единиц военной техники.