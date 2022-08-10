Кишинёв, 10 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Находящиеся в оппозиции Партия коммунистов Молдавии и партия «Шор» 10 августа вывели своих сторонников на акцию протеста в Кишинёве. Об этом сообщает телеканал TV8.

Kprf.ru Партия коммунистов Республики Молдова

По данным журналистов, протестующие пришли к зданию Национального агентства по регулированию в энергетике, которое определяет максимальные цены на различные виды топлива.

«Правительство делает так, что мы чувствуем наши карманы пустыми. Уже несколько месяцев рост цен не прекращается», — заявил в ходе выступления перед собравшимися представитель «Шор».

Стоит отметить, что в Молдавии регулярно проходят акции протеста, где участники критикуют правительство за резкое ухудшение уровня жизни в стране, которое продолжается уже год. В оппозиции объясняют это с некомпетентностью властей и антироссийской политикой.