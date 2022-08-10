Алейск, Алтайский край, 10 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 10 августа известила о падении односкатной кровли с многоквартирного дома по ул. Советской в Алейске. Инцидент произошёл накануне, в результате порыва ветра. В строении имеется шесть квартир, где проживают граждане, в том числе несовершеннолетние.

Прокуратура Алтайского края Алейск. С дома сдуло крышу

В прокуратуре заверили, что в результате падения конструкции крыши внутри здания и на внешней территории местные жители не пострадали.

Алейской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований жилищного законодательства, оказывается правовая помощь гражданам. Органами власти объявлен режим повышенной готовности.

В настоящее время на особом контроле органов прокуратуры находятся мероприятия по восстановлению кровли жилого здания.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 10–12 августа: в регионе ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.

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