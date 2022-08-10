Москва, 10 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Мэры городов и губернаторы должны подключиться к обсуждению законопроекта о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Как передает корреспондентИА REGNUM10 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политикеАнтон Ткачёв («Новые люди»)в ходе съезда операторов наружной рекламы.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«У меня к вам большая очень просьба, особенно региональных операторов, поднимать вопросы чаще на уровне региональной политики, администраций, мэрии города чтобы губернаторы и мэры, в том числе, активнее включились в эту повестку, потому что все-таки это и региональные бюджеты», — сказал Ткачёв.

По его словам, контролирование культурного кода города и установки конструкций является вопросом именно чиновников на местах.

«Поэтому по возможности прошу как-то возбудить те власти, которые на сегодняшний день стараются отмалчиваться, либо это делать достаточно неактивно», — добавил депутат.