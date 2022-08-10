Ижевск, 10 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 34-летний ранее судимый местный житель. При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины сверток с наркотиком синтетического происхождения, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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По месту жительства подозреваемого был обнаружен еще один сверток с синтетическими наркотиками массой 87 граммов, а также электронные весы и упаковочный материал. В квартире друга подозреваемого нашли коробку с несколькими свертками аналогичного вещества. Общая масса изъятого в квартире приятеля подозреваемого составила 1,4 кг.

Установлено, что подозреваемый является оптово-розничным закладчиком, наркотики он планировал сбыть на территории Ижевска. В городских лесопосадках было обнаружено несколько тайников, в которых находилось около 500 граммов «синтетики».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размере. Наказание по данному обвинению может составить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске была задержана без вести пропавшая уроженка Кировской области, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. 25-летнюю кировчанку задержали в лесополосе на территории Индустриального района. При личном досмотре в сумке задержанной был обнаружен зип-пакет с наркотическим средством синтетического происхождения массой 48 граммов.

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