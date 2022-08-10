Москва, 10 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Эстонии государство реально не противостоит вандализму в отношении советских памятников. Об этом 10 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Таких актов вандализма здесь произошло уже, наверное, десятка два. Каких-то реальных результатов мы не видим. Поэтому сложно ожидать, что кто-то будет найден, кто-то будет наказан», — заявил Липаев.

«Был случай, когда один хулиган спилил орден с груди «Бронзового солдата» на военном кладбище, это известный памятник в Эстонии. Но его оштрафовали и попросили больше так не делать — он пообещал. На этом всё закончилось», — указал он.

По его словам, эпидемия борьбы с советскими памятниками в Эстонии началась и дала полный ход — и, видимо, не остановится.

«Следующим объектом станет, судя по всему, танк Т-34 в городе Нарве. Уже принято решение его перенести якобы в музей, но на самом деле спрятать подальше от глаз, чтобы не слишком привлекал внимание», — отметил посол.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.