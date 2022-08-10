Москва, 10 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на Украине российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 10 августа в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что дроны были ликвидированы в районах Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка Донецкой Народной Республики и на западной окраине города Донецк.

«Кроме того, над населённым пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS», — добавил представитель оборонного ведомства.

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Также, по его словам, в районе Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные за время специальной военной операции уничтожили 1 720 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.