Париж, 10 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Банк Франции предсказывает, что экономика страны может немного вырасти в третьем квартале, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Учитывая результаты, которые мы имеем сегодня, и ожидания, основанные на июльских отчетах, мы можем ожидать слегка положительных темпов роста в третьем квартале», — говорится в заявлении Банка Франции.

Первые сигналы предполагают, что стабилизация продолжится в августе. В Банке Франции уточнили, что прогноз является неопределенным, поскольку месяц только начался. Все экономические сигналы заставляют банк заявить, что рост может быть «слегка положительным» в третьем квартале.

Во втором квартале экономический рост во Франции восстановился, увеличившись на 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент Жиронда во Франции снова борется с пламенем.

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