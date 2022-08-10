Пермь, 10 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Жители северной части Пермского края жалуются на смог и запах гари. Как пояснили в Соликамском лесничестве, северо-восточный ветер ночью переместил воздушные массы с территории ХМАО, а вместе с ним и дым от ландшафтных пожаров, сообщает 10 августа rifey.ru.

Donland.ru Лесной пожар

Появление дымки и запаха гари в Березниках чиновники администрации города объяснили не только лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе, но и пожарами в окрестностях Кизела. Здесь огонь охватил 9 гектаров леса. В настоящее время очаг возгорания локализован.

По информации Пермского гидрометцентра, на севере Пермского края в ближайшее время ожидаются интенсивные дожди и смена направления ветра на запад. В результате дым и смог уйдут.