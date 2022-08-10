Сеул, 10 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил Юн Хи Гына начальником полицейского управления, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что слушания по его кандидатуре в парламентском комитете состоялись 8 августа, однако но из-за разногласий правящих и оппозиционных сил достичь договорённости не удалось. В результате глава государства самостоятельно назначил главу полиции, поскольку срок рассмотрения его кандидатуры в парламенте истёк.

Напомним, что предыдущий начальник полиции Ким Чан Ён ушел в отставку после того, как президент резко высказался о кадровых перестановках в полиции.

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Генеральный комиссар Юн Хи Гын стал 11-м по счёту высокопоставленным лицом, назначенным на должность без одобрения парламента.