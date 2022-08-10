Москва, 10 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ударами Военно-космических сил (ВКС) России в Харьковской области было ликвидировано до 100 боевиков вооружённых украинских формирований и свыше 20 единиц военной техники. Об этом 10 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до 100 националистов и более 20 единиц военной техники», — сказал он.

Помимо того, Конашенков указал, что также российские ВКС уничтожили высокоточными ударами в Красногоровке Донецкой Народной Республики склад боеприпасов 54-й механизированной бригады, в результате чего было уничтожено до 30 киевских боевиков, свыше 6 тыс. артиллерийских снарядов и минометных мин разного калибра, а также семь автомобилей ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Иркутская область отправила 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска Луганской Народной Республики (ЛНР).