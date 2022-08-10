Махачкала, 10 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Дагестане объявлен выговор двум министрам. Дисциплинарное взыскание наложено на главу минздрава Татьяну Беляеву и главу минобрнауки Яхью Бучаева. Распоряжение об этом подписал 8 августа глава республики Сергей Меликов. Наказание министры получили за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

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Что именно послужило причиной для объявления выговоров, не уточняется, однако издание «Черновик» считает, что Беляеву наказали за неудовлетворительное состояние фельдшерско-акушерских пунктов, а Бучаева — за срыв сроков сдачи в эксплуатацию образовательных объектов.

«Многие фельдшерско-акушерские пункты в Дагестане — это помещения, в которых практически невозможно оказать квалифицированную медицинскую помощь. Молва о дагестанских ФАПах дошла и до федеральных чиновников. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочего визита в республику подвергла критике работу местного минздрава», — пишет «Черновик».

Что касается Бучаева, то ранее сообщалось о том, что «несколько новых объектов образования в Дагестане могут не открыться к 1 сентября из-за срыва сроков сдачи их в эксплуатацию», уточняет издание.