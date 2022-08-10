Глава Дагестана объявил выговор двум министрам
Махачкала, 10 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Дагестане объявлен выговор двум министрам. Дисциплинарное взыскание наложено на главу минздрава Татьяну Беляеву и главу минобрнауки Яхью Бучаева. Распоряжение об этом подписал 8 августа глава республики Сергей Меликов. Наказание министры получили за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Что именно послужило причиной для объявления выговоров, не уточняется, однако издание «Черновик» считает, что Беляеву наказали за неудовлетворительное состояние фельдшерско-акушерских пунктов, а Бучаева — за срыв сроков сдачи в эксплуатацию образовательных объектов.
Что касается Бучаева, то ранее сообщалось о том, что «несколько новых объектов образования в Дагестане могут не открыться к 1 сентября из-за срыва сроков сдачи их в эксплуатацию», уточняет издание.