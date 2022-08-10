Новосибирск, 10 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Из Новосибирской области в Беловодский район Луганской Народной Республики 10 августа отправлены утюги, бензопилы, технические средства реабилитации, наборы для уходовых и гигиенических процедур, медицинские аппараты, компьютерную технику, хозяйственное оборудование. Всё это необходимо для восстановления и стабилизации работы специалистов центра социального обслуживания населения района ЛНР, сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

Также новосибирцы собрали большой запас одежды и обуви для детей и взрослых, который передадут в социальные службы для раздачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве с ЛНР.