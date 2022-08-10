Берлин, 10 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Министерство финансов Германии сообщило, что планирует повысить порог подоходного налога и незначительно увеличить детские пособия в ответ на самую высокую инфляцию в стране за последние десятилетия, однако критики заявляют, что от этого шага больше всего выиграют обеспеченные слои, передает 10 августа Reuters.

Ytimg.com Пособия

Не облагаемое налогом пособие вырастет на 285 евро в 2023 году и еще на 300 евро в 2024 году. Между тем максимальная ставка налога начнет действовать с дохода в 61 972 евро в 2023 году, тогда как сейчас порог составляет 58 597 евро. Детские пособия на первых двух детей вырастут на 8 евро до 227 евро в месяц в 2023 году.

Вследствие этого налоговые поступления сократятся на 10,12 млрд евро в 2023 году и на 17,5 млрд евро в 2024 году.

По словам чиновников, планы министра финансов Кристиана Линднера, представляющего Свободную демократическую партию Германии (СвДП), направлены на то, чтобы облегчить положение домохозяйств в условиях высокой инфляции, вызванной резким ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Однако политики из партии «зеленых», а также левой партии Linke поспешили раскритиковать эти меры как наиболее выгодные для богатых.

«Меры по снижению налогов на миллиарды евро, от которых верхние слои населения выигрывают в три раза больше, чем малообеспеченные, не соответствуют текущему моменту», — заявила пресс-секретарь «зеленых» по финансовым вопросам Катарина Бек.

Немецкая ассоциация соцобеспечения заявила, что детские пособия должны увеличиться как минимум на 10 процентов, или на 22 евро: «Те, кто действительно хочет помочь семьям, не могут возиться с такими пустяками».