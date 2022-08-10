Таллин, 10 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заразилась коронавирусом.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Она написала в социальной сети, что утро 10 августа началось для неё ковид-позитивно.

«Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на COVID-19 и в понедельник, и во вторник были отрицательными, — рассказала премьер Эстонии. — К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня COVID».

По её словам, врач ей предписал оставаться дома в течение ближайших 48 часов, в связи с этим назначенные встречи и поездки отменяются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Эстонии Кая Каллас назвала «привилегией» право на посещение Евросоюза.