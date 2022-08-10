Кызыл, 10 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле местную жительницу заподозрили в причинении смерти новорожденному сыну. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла в ночь на 7 августа.

Pixabay.com Младенец

По данным следствия, 24-летняя женщина после распития спиртного легла спать вместе с двухмесячным ребёнком, и придавила его рукой во сне.

«В результате неосторожных действий подозреваемой ребенку вследствие закрытия дыхательных путей причинена механическая асфиксия, от которой наступила его смерть», — отметили в ведомстве.

Точную причину смерти установят судмедэксперты. В рамках расследования следователи намерены дать также правовую оценку действиям сотрудников органов профилактики.

Добавим, что в Туве это далеко не первый подобный случай. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кызыле перед судом предстал 30-летний мужчина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с двухмесячным ребёнком на руках. Во сне он перекрыл дыхание младенца, в результате чего тот скончался.

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