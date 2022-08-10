Белгородская область, 10 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Тяжёлые ранения после разбойного нападения получили женщина и её шестилетний сын в Бессоновке Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

По предварительным данным, днём 9 августа 24-летняя женщина забрала сына из детского сада, по пути к ним подошёл неизвестный подросток и потребовал денег. Получив отказ, злоумышленник несколько раз ударил отвёрткой ребёнка и его мать, а затем скрылся. Пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого — им оказался 16-летний местный житель. Он допрошен и дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

По факту покушения на убийство и разбойного нападения возбуждены уголовные дела.