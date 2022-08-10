Иркутск, 10 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Иркутская область отправила 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска ЛНР, сообщает 10 августа телеграм-канал правительства региона.

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«На прошлой неделе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Луганскую Народную Республику, где подписал соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения сегодня мы отправляем партию гуманитарной помощи в Кировск.

Теперь это более целевая помощь — предварительно мы получили заявку от кировчан и администрации города. Для восстановления мирной жизни горожанам сегодня требуются бензопилы, бензокосы, генераторы. Конечно, здесь есть и продукты питания, гигиенические наборы для детей. Помощь мы не прекращаем. В ближайшее время подготовим к отправке очередную партию», — рассказал замгубернатора Иван Колпаков.

Всего Приангарье отправило уже около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Оказать помощь можно через благотворительные фонды «Звезда», «Сибирский характер» или областное отделение «Российского красного креста».

Как сообщало ИА REGNUM, важное решение о том, что Прибайкалье берет шефство над городом Кировском, было принято в начале августа 2022 года.

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