Москва, 10 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Армия Украины лишилась ещё трёх истребителей. Об этом 10 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Dmitry A. Mottl Су-27

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолёта воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что Су-25 был сбит в районе населённого пункта Новохристофоровка, МиГ-29 — над Троицко-Сафоновом и Су-27 — в районе населённого пункта Новоселье.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки один украинский самолёт МиГ-29 и три беспилотных летательных аппарата. Истребитель ВСУ был уничтожен в районе населённого пункта Торецкое Донецкой Народной Республики.

Всего с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили более 400 самолётов и вертолётов вооружённых сил Украины.

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