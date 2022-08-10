Москва, 10 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Хакеры из группировки Killnet взломали сайт американской корпорации Lockheed Martin, которая производит в том числе РСЗО HIMARS. Об этом говорится в телеграм-канале группировки.

Colin Хакер

Так, помимо сайта, перестали работать система авторизации для сотрудников компании, а также некоторые сервисы NASA.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!» — сообщается в телеграм-канале Killnet.

Там также добавили, что к масштабной блокировке электронных идентификационных систем Lockheed Martin подключились другие объединения российских хакеров «Анонимус Россия» и CarbonSec.

Напомним, 1 августа хакерская группировка Killnet объявила о начале кибератак на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, являющуюся в том числе разработчиком реактивных систем залпового огня HIMARS.

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