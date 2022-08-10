Москва, 10 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В свете приближающихся выборов в Эстонии из этой страны будут доноситься всё чаще провокационные русофобские высказывания. Об этом 10 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

Флаг Эстонии

«Госпожа Каллас свою задачу во внутренней политике успешно решает. У неё до февраля рейтинг партии был 20%, сейчас — 34%. Кто до февраля знал Каю Каллас, премьер-министра Эстонии? А сейчас она обсуждается везде», — заявил Липаев.

«Как бы ни была слаба её позиция с юридической точки зрения, в политической (плоскости) можно ожидать продолжения этой линии», — указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.