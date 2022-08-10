Уфа, 10 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Инвестиционные проекты создания завода по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна, а также сервисного центра по обслуживанию специальной техники и оборудования, включили в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

«Общий объем инвестиций по двум объектам составит 2,5 млрд рублей. Будет создано 275 рабочих мест», — пояснил чиновник.

Он отметил, что белорусский холдинг, который намерен реализовать данные проекты, может претендовать на льготы по налогу на имущество, на прибыль, а также на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.

Назаров напомнил, что инвестиционное соглашение с этой компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

«Проектировщик завода уже назначен; он будет возведен на территории индустриального парка «Уфимский». Для центра подобран земельный участок в Октябрьском районе Уфы», — сообщил Назаров, отметив, что руководство региона заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с предприятием и с Белоруссией.