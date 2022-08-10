Тбилиси, 10 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Грузинскую политику невозможно представить без находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявила 10 августа на брифинге председатель оппозиционной парламентской фракции от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Она прокомментировала серию заявлений адвоката экс-президента Валерия Гелбахиани, что бывший грузинский лидер решил отдалиться от ЕНД и уйти из грузинской политики.

«Для меня немыслимо отделение Михаила Саакашвили от Грузии и грузинской политики, потому что он — фактор грузинской политики, его роль историческая», — сказала Деканоидзе.

Она добавила, что никто из членов ЕНД лично от Саакашвили не слышал, что он собирается отдалиться от партии, которую основал.

Напомним, Саакашвили основал ЕНД перед тем, как стал президентом Грузии. Партия стала правящей в стране в 2004 году, после переворота, называемого «революция роз». На парламентских выборах 2014 года «националы» проиграли и до сих пор ведут деструктивную политику, стараясь вернуть власть.