Иркутск, 10 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. На утро 10 августа в лесном фонде Иркутской области действующих пожаров нет, продолжается ликвидация локализованного пожара на севере Катангского района площадью 708 га в зоне космического мониторинга.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Как сообщает телеграм-канал правительства региона, на тушении 9 августа было задействовано 157 человек и четыре единицы наземной техники. Авиационный мониторинг осуществляли пять воздушных судов.

На территории северных районов области до 15 августа действует особый противопожарный режим в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 августа в лесном фонде Иркутской области действующих пожаров также не было, но продолжилась ликвидация локализованного пожара на севере Катангского района площадью 708 га в зоне космического мониторинга.

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