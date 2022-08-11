Москва, 11 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Более 120 проектов по поддержке малых коренных народов Севера реализовала «Роснефть» в районе своего присутствия. В городе Дудинка Красноярского края комапнией был вручен сертификат номиналом 50 млн рублей на софинансирование программы переселения местного населения из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба «компании.

Admhmao.ru Коренные народы Севера

Отмечается, что «Роснефть» проводит благотворительные и грантовые проекты на территории полуострова Таймыр, в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской и Тюменской областях, в Югре, Ямале, в Якутии и в Ненецком автономном округе.

В Якутии силами дочерней компании реконструируется Ботуобуйинский наслег (поселение), где была благоустроена площадь «Вехи истории», завершено строительство детского сада и многофункционального школьного стадиона.

На Ямале возрождено национальное поселение Харампур, построены жилые дома, стилизованные под национальные чумы. Харампур был основан в 20-х годах прошлого века в качестве торговой фактории. В 2022 году «РН-Пурнефтегаз» приступил к уточнению мест кочевания лесных ненцев, что поможет актуализировать и сохранить территории исконного проживания народа.

С начала 2022 года компания установила 15 станций для подключения к интернету более 250 коренных жителей на территории Югры. За три года было установлено 48 таких станций для 1,6 тыс. человек. Помимо этого, предприятие помогает с обеспечением местных жителей горюче-смазочными и строительными материалами, техникой, продуктами питания, лечением и подготовкой детей к школе.

Для глав общин коренных народов Иркутской области проводятся образовательные программы по повышению юридической грамотности.

Компания проводит различные научные исследования и экспедиции, среди которых изучение популяции краснокнижных животных и птиц, которые являются биоиндикаторами территорий проживания коренных малочисленных народов.

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«Результаты экологических проектов становятся предметом обсуждения участников форума «Экоарктика», организуемого для открытого диалога коренных народов, научного сообщества, недропользователей и органов власти», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что совместная экспедиция специалистов Арктического научного центра «Роснефти» и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова стартовала 3 августа из городского поселения Диксон на острова архипелага Земли Франца-Иосифа на судне «Михаил Сомов».

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