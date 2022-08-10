Оренбург, 10 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Оренбурге суд привлек к административной ответственности двух горожан за драку, которая сопровождалась нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Publicdomainpictures.net Драка

Инцидент произошёл в день ВМФ, 31 июля, на набережной Урала. Конфликт перерос в драку и оскорбления.

В судебном заседании правонарушители вину признали, пояснили, что драку разняли очевидцы. За мелкое хулиганство оренбуржцев оштрафовали на 1 тыс. рублей каждого.

Добавим, ранее информресуры сообщали о том, что в День ВМФ на набережной Урала в Оренбурге произошла массовая драка. Столкнулись две компании мужчин. Называлось до шести человек — участников происшествия.