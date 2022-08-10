Грозный, 10 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Союзные войска освободили территорию завода «Кнауф» в городе Соледар Донецкой Народной Республики. Об этом 10 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он рассказал, что исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед «Комбат» Сайдарханов доложил, что территория предприятия зачищена от националистов. Кадыров уточнил, что успешные действия проведены совместно с бойцами спецназа «Ахмат» и второго корпуса Народной милиции ЛНР.

По словам Кадырова, к отправке в зону боевых действий готовы дополнительные отряды спецподразделений, в том числе 9 тыс. бойцов из Чечни и 10 тыс. воинов резерва.