Красноярск, 10 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 247 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в федеральном оперативном штабе. По информации краевого управления Роспотребнадзора, в Красноярске зарегистрировано 118 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в регионе выявлено 370 306 носителей коронавируса, выздоровели 357 208 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 99 фамилиями, госпитализировано 90 заболевших (9 августа — 69).

Напомним, 9 августа в регионе выявили 219 носителей SARS‑CoV‑2, 8 августа — 187.