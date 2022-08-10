Новотроицк, Оренбургская область, 10 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области 28-летнюю женщину лишили родительских прав в отношении пятерых детей, сообщили в пресс-службе Новотроицкого городского суда.

Freesmi.by Суд

Многодетная мать состоит на учёте в наркологическом диспансере, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, к уголовной ответственности — за жестокое обращение с ребёнком. В 2021 году суд ограничил её в родительских правах.

Между тем, женщина продолжает злоупотреблять алкоголем, ведёт аморальный образ жизни, оставляет детей без присмотра на длительное время. Семья не имеет постоянного места жительства. Условия для развития детей отсутствуют. Детям не хватает одежды, обуви, продуктов питания. Детскую поликлинику мать с детьми не посещает. Дети не социализированы, желание учиться у них отсутствует. Семье оказывали материальную помощь, но деньги тратились не по назначению.

Суд вынес решение о лишении жительницы Новотроицка родительских прав. Детей должны передать на попечение муниципального органа опеки.