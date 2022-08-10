Иркутск, 10 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 10 августа известило о вынесении обвинительного приговора местной жительнице, совершившей поджог машины такси.

Arbat.mos.ru Такси

В ходе следствия и суда установлено, что в ноябре 2021 года иркутянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехала на такси к своему дому, где отказалась платить за проезд.

В результате чего между ними возник конфликт. Женщина поднялась в квартиру, взяла бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вернувшись, облила капот автомобиля такси и подожгла. Потерпевший с помощью свидетелей, находящихся на месте происшествия, самостоятельно ликвидировали возгорание.

Ущерб, причиненный таксисту, составил более 40 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вынесен приговор 36-летнему жителю Угловского района, который ночью в ноябре 2021 года в Рубцовске намеревался сжечь автомобили сотрудников полиции.

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