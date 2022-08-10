Томск, 10 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Томской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 134 128. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выявлено 97 новых носителей, 22 заболевших госпитализированы в ковидные стационары. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 071 пациентов, в том числе 41 за сутки.

За последние 24 часа подтверждён один летальный случай среди ковид-пациентов. Всего к 10 августа жертвами коронавируса в регионе стали 877 человек.