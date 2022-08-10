Донецк, 10 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли из артиллерии город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был произведён в 12:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский Следственный комитет установил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР в результате обстрелов с 2 по 5 августа.