Оренбург, 10 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области за неделю (1-7 августа) отмечено увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 23,8% по сравнению с предыдущим недельным периодом, сообщили в Управлении Роспотребназора по региону.

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На 100 тыс. населения приходится 27,3 случая заболевания. За неделю коронавирусом заразились 533 человека.

«Результаты молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции свидетельствуют о преобладании в циркуляции на территории области геноварианта Omicron», — сказали в надзорном ведомстве.

Напомним, с начала пандемии (по состоянию на 9 августа) в Оренбуржье выявили 218 992 заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 4027 человек.