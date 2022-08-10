В Прикамье предупредили о ливнях, крупном граде и шквалистом ветре
Пермь, 10 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе 10 августа ожидается ненастье, сообщает ГУ МЧС по Прикамью.
(сс) maraisea
Град
На территории края прогнозируют сильные ливни, крупный град. При этом порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.
Согласно метеопрогнозу, ветреная дождливая погода с грозами сохранится и 11 августа.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.